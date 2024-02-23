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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على محافظة أسيوط

الجمعة

امطار خفيفة تغطي
امطار خفيفة تغطي محافظة أسيوط
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تشهد محافظة أسيوط سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم الجمعة، مع موجة صقيع وغيوم بالسماء بكافة قرى ومراكز أسيوط.

وفى نفس السياق أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة منذ أول أمس وحتى الاثنين المقبل وعلى مدار 24 ساعة فى اليوم بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ، والتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت نتيجة موجة الصقيع والأمطار.

امطار بأسيوط

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أسيوط بالمحافظة الاستعداد القصوى سقوط أمطار خفيفة