طقس الإسكندرية.. أجواء شتوية دافئة ظهرًا وشديدة البرودة ليلًا

تشهد الإسكندرية اليوم الجمعة تكاثر للسحب المنخفضة التي تحجب أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، على الرغم من استقرار حالة الطقس نسبيًا على كافة أنحاء المحافظة، فسجلت درجات الحرارة اليوم 16 للكبرى، و14 للصغرى، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة مع حلول ساعات الظهيرة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيطرة الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع تراجع فرص سقوط الأمطار وسطوع الشمس.

مع وجود فرص لتجمع الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالوجه البحري والسواحل الشمالية، وناشدت قائدي السيارات من القيادة بحذر وتهدئة السرعة تجنبا لوقوع حوادث مرورية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تقلبات جوية قد تحذر منها الهيئة العامة للأرصاد الجوي.

وأكد، استمرار أعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، وعلى استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.