إسماعيل المسلماني: مقترح نتنياهو محاولة لإقناع الشارع الإسرائيلي بالانتصار

قال إسماعيل المسلماني، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن وثيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية لليوم الثاني من الحرب، تشبه الحكومة العسكرية المؤقتة التي أطلقها جزء من رجال الأعمال أو المقربين لنتنياهو، وتم تقديمها رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحازت قبولهم وإعجابهم.

وأضاف "المسلماني"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الوثيقة تتضمن أن يظل الحكم عسكريا على حدود المنطقة العازلة، التي تم تسويتها على مساحة تقريبا 1 كم، وإنشاء حكم مدني محلي بشرط ألا تكون جهات الحكم المحلي لديها صلة بالتنظيمات أو الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "حماس".

وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن البقاء في المنطقة العازلة لحين التأكد بأنها أصبحت منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل، وبعدها لا يتم الحديث عن دولة فلسطينية ولا انسحاب كامل، هذه الخطة تتطلب أشهر وسنوات طويلة من عامين إلى 4 سنوات.

ولفت الخبير الى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إقناع الشارع الإسرائيلي بصورة الانتصار التي يمكن أن يتكلم عنها، ولكنه لم يحققها فعليا على الأرض.