تعرف على غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني قبل لقاء اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها اليوم الجمعة ، والتي يفتقد المارد الأحمر عدة لاعبين بسبب الإصابات والإيقاف.

وضمت قائمة الفريق التي سافرت إلى غانا: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في حراسة المرمى ومعهم علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

واستبعد الجهاز الفني محمد الشناوي حارس المرمى، وخالد عبد الفتاح وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا والتونسي محمد الضاوي كريستو للإصابة، وأحمد عبد القادر ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية، ومروان عطية للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي ومحمود كهربا لظروف خاصة بناء علي إذن من الجهاز الفني.

وجاءت المصاعب التي واجهت بعثة الأهلي بدءا من تعطل الطائرة قبل السفر من مطار القاهرة وتسببت في تأجيل السفر لمدة ساعتين، قبل أن تتعطل الطائرة في مطار أكرا بالعاصمة الغانية، بسبب ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسئولة عن تزويدها بالوقود قبل استكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي، وهو ما تسبب في عدم صلاحية الطائرة للطيران، قبل أن يتدخل مسئولي الأهلي والسافرة المصرية بغانا في حل الأمر وتوفير طائرة صباح أمس الخميس ونقل البعثة إلى مدينة كوماسي.

وتعرضت الطائرة التي نقلت بعثة الأهلي من القاهرة إلى غانا لظروف طائرة بعدما ارتطمت بالمعدة التي كانت مسئولو عن تزويدها بالوقود، وتسبب في صعوبة صلاحيتها للطيران قبل أن يطلب مسئولي النادي الأهلي رحلة طيران جديدة من القاهرة لنقل البعثة من مدينة أكر إلى مدينة كوماسي التي ستقام بها المباراة.

وعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه نفسيا استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني ، حيث يرغب كولر في تجهيز لاعبيه نفسيا وفنيا قبل مباراة ميدياما، وإبعاد اللاعبين عن حالة التشتت التي انتابتهم بعد أزمة تعطل الطائرة، والاضطرار للإقامة في مدينة أكرا الغانية، والتي تبعد مسافة 250 كم عن مدينة كوماسي، التي تستضيف المباراة.

وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية على هامش التدريبات الماضية من أجل تطبيقها في مباراة اليوم المُرتقبة التي يأمل الأهلي في الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية ، ويرغب المارد الأحمر في إنهاء سلسلة التعادلات في دور المجموعات بالفوز على بطل غانا وحسم التأهل بنسبة كبيرة قبل الجولة الأخيرة أمام يانج أفريكانز التنزاني بالقاهرة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة اليوم بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الغاني التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الغاني وكذلك في دوري أبطال إفريقيا.