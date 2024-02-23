جثة طافية.. دفن جثمان شاب مات غرقًا بنهر النيل بأطفيح

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها حول العثور على جثة طافية بمياه نهر النيل باطفيح، وأجري فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية للجثة ثم امرت بدفنها عقب ورورد تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

كان مأمور مركز شرطة اطفيح تلقى اخطارا ممن ادارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز مدعومة بعدد من رجال الحماية المدنية والانقاذ النهري الى محل البلاغ، ونجحوا فى انتشال الجثة وتبين من الفحص انها لشاب يدعى "محمود.م.س" وتم ايداعة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.