فلسطين.. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مدينة رفح

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات جوية استهدفت منزل يعود لعائلة أبو مرزوق بمخيم يبنا وسط مدينة رفح الفلسطينية، وأوضحت مصادر محلية أنه تم نقل إصابة واحدة حتى الآن إلى مستشفى الكويت، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد نحو 40 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة دير البلح بقطاع غزة، كما ارتفع عدد الشهداء في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في دير البلح إلى شهيدين اثنين و15 إصابة، تم نقلهم إلى المستشفيات في مدينة جنين.

وأمس الخميس، استشهد أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، إثر قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل عرف من بينها منزل عائلة العطار، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجمع ناصر الطبي، ومنعت الدخول أو الخروج من المستشفى.