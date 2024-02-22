غدا .. ١٨ مرشحًا يتنافسون على مقاعد نقابة المهندسين بأسيوط

يتنافس غدا الجمعة بمحافظة أسيوط ، ١٨ مرشحا على المقاعد السبعة الفرعية في انتخابات التجديد النصفي 2024 بنقابة المهندسين .

وكشف المهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن عدد المرشحين ١٨ مرشحا يتنافسون على عضوية مقاعد مجلس الإدارة السبعة بالنقابة الفرعية بأسيوط، منهم 7 مهندسون على المقاعد الثلاثة للهندسة المدنية، و6 مرشحون على مقعدي ميكانيكا، وثلاثة مرشحون على مقعد الهندسة الكهربائية، ومرشحان على مقعد هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة الفرعية بأسيوط.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، هناك ٨ مرشحين للتنافس على مقاعد الشُعب الهندسية بالنقابة العامة فوق وتحت السن، هم المهندس عمرو إبراهيم الحداد مقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة الفرعية بأسيوط، ودكتور مهندس طارق سيد أبوزيد هريدي واللذين ترشحا على مقاعد شُعبة الهندسة المدنية، والمهندس أحمد محمد خليل عضو مجلس الإدارة السابق، والذي ينافس للحصول على أحد مقاعد شُعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة، والمهندس أحمد مصطفى حسين ، والمهندسة فريال عمر أحمد، واللذين ترشحا للمنافسة على مقاعد شُعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة، والمهندسة فاطمة عبد الحليم أحمد عضوة مجلس الإدارة سابقًا، والمهندسة مونيكا وجيه شكري، واللتان ترشحتا على مقاعد شُعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة، بالإضافة للمهندس معتز منير فكري والذي ينافس للحصول على مقعد شُعبة هندسة التعدين والفلزات

من جانبه اعلن المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، ان النقابة جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الجمعة ، وتم تجهيز كشوف بلجان الناخبين تسهيلا لعملية التصويت لمهندسي النقابة .