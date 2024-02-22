منتخب ناشئات الطائرة يهزم النمسا في افتتاح مبارياته ببطولة إيطاليا الدولية الشتوية

نجح المنتخب الوطني للناشئات للكرة الطائرة في تحقيق الفوز على نظيره النمسا، في افتتاح مبارياته ببطولة إيطاليا الدولية الشتوية بمدينة فينسيا الإيطالية في الفترة من 22 فبراير إلى 25 من الشهر ذاته، والتي تعد من أقوى البطولات الأوروبية من حيث قوة المنتخبات المشاركة وضخامة التنظيم.

ويشارك في البطولة، المنتخبات المصرية للكرة الطائرة للناشئين أولاد وبنات تحت 17 سنة، للعام الثاني على التوالي، وبمشاركة المنتخبات القومية الأساسية لدول إيطاليا وألمانيا واليابان والنمسا وكرواتيا والتشيك

وسلوفاكيا وأوزباكستان.

وافتتح المنتخب المصري للناشئات البطولة بالفوز على منتخب النمسا 2/0 بأشواط 25/17 و25/14 بينما خسر المنتخب المصري للناشئين بصعوبة، مباراته مع المنتخب الياباني بنتيجة 2/0 بأشواط 25/22 و30/28.

وتواصل المنتخبات المصرية غدًا مشاركتها في البطولة وسط إصرار الجميع على الفوز بالبطولة استكمالًا لمسيرة إنجازات المنتخبات القومية المصرية في ظل دعم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر.

ويرأس البعثة في إيطاليا

الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد.

وتضم قائمة الناشئين كلًا من: زياد محمد وأحمد عبد البار ومهند محمد ربيع وأحمد يوسف ومحمد نصر وحمزة ياسين ومعتز أحمد ومصطفى شريف وزياد محمد وخالد محمود وإبراهيم أحمد وفادي محمود ومروان محمد والحبيب إبراهيم.

بينما تضم قائمة الناشئات كلًا من: ملك وائل وزينة أحمد ونور حمدي وريتاج هشام وجميلة محمد وهنا كريم وهدى أحمد

وردينة أحمد وملك سامح وجودب محمد وسلمى سامح ولوجين أحمد وعالية محمد ورايان محمد شوقب وفريدة أيمن عبد الستار.

و يشارك كلا المنتخبين في هذه البطولة استعدادًا لبطولة العالم شهر يونيو المقبل والتي لم يتم تحديد مكانها حتى الآن.