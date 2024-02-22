عاكس شقيقة أحدهم.. المؤبد لـ ٣ متهمين بقتل شخص ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، المتهمين بقتل أحد الأشخاص في منطقة بولاق الدكرور، بالسجن المؤبد وإلزامهم المصاريف الجنائية.

جاء في أوراق القضية، قيام 3 متهمين في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بقتل أحد الأشخاص بسلاح أبيض سكين، بدائرة القسم لقيامه بمعاكسة شقيقه أحدهما.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض سكينا دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الحيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وبسؤال شهود العيان أفادوا بحدوث مشاجرة بينه وبين المتهمين بسبب خلافات وقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقه أحدهما.

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، وتم فحص كاميرات المراقبة وتحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة الثابتة والمتنقلة تم القبض عليهم وبسؤالهم أقروا بالواقعة.



خلال تحقيقات النيابة العامة أقر أحدهم بأنهم لم يكن في نيتهم القتل، ولكن مشاجرة بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته أسفرت عن مقتله بعد أن عاتبه فنهره فحدثت بينهما المشاجرة التي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

واعترف المتهمان الاخران بأنهما لم يقصدا قتل المجني عليه وإنما كان عن طريق الخطأ، بعد أن ظل المجني عليه يصرخ في وجههم ودفع أحدهم بيديه؛ ما أثار حفيظتهم.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم التجديد لهم في الميعاد المحدد حتي أمرت النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تم نظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في زينهم، والتي أصدرت حكمها على المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد وإلزامهم المصاريف الجنائية.