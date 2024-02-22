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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

عاهل الأردن يبعث برقية تهنئة لأمير الكويت بمناسبة العيد الوطني

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت، أرسل الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العاهل الأردني، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وفي هذه البرقية، عبر الملك الأردني نيابة عن نفسه ونيابة عن الشعب الأردني، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية لأمير الكويت ولحكومته وللشعب الكويتي بمناسبة هذا اليوم الوطني العزيز. وقدم العاهل الأردني الدعوات الصادقة لأمير الكويت ولشعبه، سائلا الله أن يمن عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق لهم المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

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