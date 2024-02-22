شاهد.. تريلر فيلم الدراما "Challengers"

طرحت استديوهات “مترو جولدوين ماير”، الإعلان الرسمي لفيلم “Challengers” للمخرج الإيطالي لوكا جواداجنينو، والمقرر طرحه بصالات السينما في 24 أبريل المقبل.

يدور العمل حول ثلاثة لاعبين كانوا يعرفون بعضهم البعض في فترة المراهقة يلتقون مجددًا في منافسات بطولة كبيرة في رياضة التنس، مما يُشعل المنافسة بينهم من جديد داخل وخارج الملعب.

وكان من المقرر عرض الفيلم في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نهاية أغسطس الماضي، ولكن تم سحبه قبل بداية المهرجان بأيام بسبب التعقيدات الترويجية التي تسبب بها إضراب نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية.