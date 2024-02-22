ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

شاهد.. تريلر فيلم الدراما "Challengers"

challengers
challengers
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرحت استديوهات “مترو جولدوين ماير”، الإعلان الرسمي لفيلم “Challengers” للمخرج الإيطالي لوكا جواداجنينو، والمقرر طرحه بصالات السينما في 24 أبريل المقبل.

يدور العمل حول ثلاثة لاعبين كانوا يعرفون بعضهم البعض في فترة المراهقة يلتقون مجددًا في منافسات بطولة كبيرة في رياضة التنس، مما يُشعل المنافسة بينهم من جديد داخل وخارج الملعب.

وكان من المقرر عرض الفيلم في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نهاية أغسطس الماضي، ولكن تم سحبه قبل بداية المهرجان بأيام بسبب التعقيدات الترويجية التي تسبب بها إضراب نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية.

Challengers لوكا جواداجنينو