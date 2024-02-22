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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة / منوف

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024  يتم تشغيل قطار 533 خدمة جديدة  بعربات  تحيا مصر ما بين القاهرة / منوف   حيث يقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحاً ويصل منوف الساعة 6:25 صباحاً  طبقاً للجدول المرفق . 
كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024 امتداد مسير قطار 556 ركاب طنطا / منوف لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءاً طبقا للجدول المرفق   . 
ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقاً للجدول المرفق . 
 

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