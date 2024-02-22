السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة / منوف

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024 يتم تشغيل قطار 533 خدمة جديدة بعربات تحيا مصر ما بين القاهرة / منوف حيث يقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحاً ويصل منوف الساعة 6:25 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024 امتداد مسير قطار 556 ركاب طنطا / منوف لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءاً طبقا للجدول المرفق .

ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقاً للجدول المرفق .

