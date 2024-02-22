العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع قنا

أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، مبادرة "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة قنا، وذلك بقاعة النادي الاجتماعي بمحافظة قنا، وبحضور ممثلي 60 شركة، وأكثر من 190 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة بقنا، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاته، واللواء ا.ح اشرف الداودي محافظ قنا.

تضمنت المبادرة محاضرات علمية حول تصاريح العمل موضحا ماهي تصاريح العمل وما أهمية تصاريح العمل وما الغرض من تصاريح العمل وما هي المتطلبات الأساسية لتصاريح العمل، وأنواع تصاريح العمل، وما هي الإجراءات العامة المتبعة عند إصدار تصاريح العمل، وكذلك كيفية التحقيق في الحوادث للتعرف على أسبابها، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والحد من آثارها، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر التوعية بأهمية تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى المحافظة للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، ان تلك المبادرة تاتى تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين.

وأضاف مدير المديرية، أن فعاليات المبادرة جرت بمشاركة المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والتى أكدت في كلمتها الدور الذي تقوم مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من أنشطة مختلفة على مستوى الجمهورية وأكدت الدور الذي تقوم به المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج.

كما قام مدير المديرية بإلقاء كلمة خلال المبادرة أوضح فيها الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات علمية، ألقى المحاضرة الأولى المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة حول تصاريح العمل موضحا ماهي تصاريح العمل وما أهمية تصاريح العمل وما الغرض من تصاريح العمل وما هي المتطلبات الأساسية لتصاريح العمل، وأنواع تصاريح العمل، وما هي الإجراءات العامة المتبعة عند إصدار تصاريح العمل.

كما قام المهندس إسلام حمدى من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف على أسبابها، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والحد من آثارها.

وشهدت المبادرة إلقاء كلمة للمهندس محمد سعد الدين العضو المنتدب لشركة CLC تكلم فيها عن دور مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي والتوعية والحفاظ على العمال والمنشآت وزيادة الإنتاج والدخل، وأيضا قامت المهندسة حنان يوسف مدير إدارة السلامة بقنا بإلقاء كلمة عن دور مبادرة سلامتك تهمنا في رفع الوعي لدي العاملين بالشركات من أنشطة وقطاعات مختلفة.

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