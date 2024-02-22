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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

توني كروس يتراجع عن الاعتزال الدولي للمشاركة مع ألمانيا في يورو 2024

تونى كروس
تونى كروس
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أعلن الألمانى توني كروس لاعب ريال مدريد الأسبانى، عودته لصفوف منتخب بلاده، قبل خوض منافسات كأس أمم أوروبا 2024، بعد اعتزاله دولياً فى 2020.
ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا، في الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبل، بطولة أمم أوروبا 2024.
كان كروس قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد يورو 2020، للتركيز على أدائه مع ريال مدريد في سنواته الأخيرة قبل الاعتزال النهائي.
وفى بيانًا رسمى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أعلن كروس عودته للعب الدولى: "سألعب لمنتخب ألمانيا مرة أخرى في مارس المقبل، لأن المدرب طلب مني ذلك، وأنا في مزاج جيد".
وأنهى بيانه قائلاً: "من الممكن أن يكون لدينا الكثير لنقدمه، مع الفريق الذي نملكه، أكثر مما يعتقده معظم الناس في الوقت الحالي".
 

توني كروس ريال مدريد منافسات كأس أمم أوروبا