"السكة الحديد": تعديل تركيب بعض القطارات إلى أسبانى مطور وVIP أول مارس

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسبانى مطور و VIP اعتباراً من أول مارس 2024.

وجاء التعديل وفقًا لبيان الهيئة كالتالي:

1- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024:

- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور).

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات أسبانى مطورة (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور).

- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP).

2- اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2 / 3 / 2024:

- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات أسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور).

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) .

3- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات أسبانى مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور).

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.