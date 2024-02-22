بالصور.. ختام ورشة أساسيات كتابة السيناريو بمركز الثقافة السينمائية

شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر المحاضرة الختامية لورشة أساسيات كتابة السيناريو للسيناريست محمود خليل والتي أمتدت علي مدار ١٦ ساعة مقسمين على ٤ أسابيع متتالية.

وتضمنت تنفيذ تدريباً عملياً علي الكتابة بطريقة مبسطة، وخلال الاحتفالية قام الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما بتسليم شهادات أتمام الورشة علي المتدربين وعددهم ٦٠ متدرب من الفئات العمرية المختلفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسين بكر إلي ان مثل هذه الورش والأنشطة الخاصة بتدريب الهواة تاتي ضمن أهداف المركز القومي للسينما الثقافية والذي يرعي بدوره هذه المواهب الشابة.

ويذكر أن جميع فعاليات مركز الثقافة السينمائية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.