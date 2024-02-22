القائم بأعمال رئيس المركز القومي ينعى الدكتور هاني الناظر

نعي الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والأستاذ الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية وعمداء المعاهد بالمركز وأعضاء هيئة البحوث وجميع العاملين بالإدارات المختلفة بالمركز ببالغ الحزن والأسى الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق والذي وافته المنية اليوم، وتغمد الله الفقيد الغالي بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان خالص العزاء لأسرة الفقيد الكريمة.

وشارك الفقيد في العبور العظيم، فهو من أبناء جيل نصر أكتوبر عام 1973، وعقب حرب أكتوبر، أصبح مساعدا باحثا بقسم الفارماكولوجى بالمركز القومي للبحوث في أبريل 1976.

استكمل الدكتور هاني الناظر الدراسات العليا في النباتات الطبية، والتحق حينها بكلية الطب في الوقت ذاته، وحصل على ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة عام 1979، وأصبح مدرسا مساعدا بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث في يوليو 1980.

حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1981، إذ كان أكبر من كل زملائه في الكلية بـ7 سنوات.

حصل على دكتوراه النباتات الطبية جامعة القاهرة 1985، وبالتوازي ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية جامعة عين شمس 1987، وأصبح رئيسا للمركز القومي للبحوث في 2001 حتى 2008.

ونال درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء 2006.

تولى رئاسة لجنة ربط الأبحاث بالصناعة، التي تم استحداثها مؤخرا بالمركز القومي للبحوث، بهدف توطين التكنولوجيا في مصر لخدمة الصناعة في تلك المجالات، وإنتاج منتجات مصرية، ورحم الله الفقيد الغالى وجزاه الله خير الجزاء لكل ما قدمه لخدمة المركز القومي للبحوث.