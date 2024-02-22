ads
الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 5.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.092 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 29,309.73 نقطة، وارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.42%، ليغلق عند مستوى 7,854.63 نقطة. 

 كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 12,484.79 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.88%، ليغلق عند مستوى 10,815.44 نقطة،

 بينما هبط مؤشر EGX SP بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 6,040.51 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.03% ليغلق عند 36,052.79 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 56.6 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 72.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.6 مليار سهم، من خلال 186.7 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات