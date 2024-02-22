الأقباط يستعدون لبدء صوم يونان.. تعرف على موعده

يستعد الأقباط الأرثوذكس، بدء صوم يونان، ويعرف أيضاً بـ"صوم نينوى” وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوكسية موعد بدء الصوم وهو يوم الإثنين المقبل الموافق 26 فبراير، ويستمر هذا الصوم لمدة ثلاثة أيام.



وتعتبر الكنيسة القبطية عيد يونان عيد سيدي كبير، أي في حكم أصوام المرتبة الأولى، وهو صيام انقطاعيًا علي مدار 3 أيام إلى ساعات الغروب، ولا يأكلون فيه السمك والمأكولات الحيوانية، يكتفون فقط بالبقوليات والمأكولات النباتية، وبالتزامن مع ذلك تدق الكنائس أجراسها وتنطلق بصلواتها وتسابيحها، وفي السطور القادمة تأخذكم "البوابة نيوز" في رحلة حول قصة ورمزية ودلالات صوم يونان الروحية.

ويصوم الأقباط هذا الصوم للتذكر بارسالية الله ليونان النبي من أجل أهل نينوى، وإنذارهم بالغضب الإلهي على خطاياهم، فصدق أهل نينوي يونان النبي وأطاعوه، وتابوا عن خطاياهم بالصوم والنسك والصلاة، والبكاء والدموع ،فأشفق الله عليهم، ورفع غضبه عنهم، فنالوا الخلاص والنجاة.

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