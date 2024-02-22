الفريق القانوني الأردني أمام محكمة العدل: يجب إنهاء الاحتلال بالقدس والضفة وغزة

قال عضو الفريق القانوني الأردني أمام محكمة العدل الدولية، إنه يجب منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، موضحًا أن إسرائيل حيث تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف خلال جلسة الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية ما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع عضو الفريق القانوني الأردني: أن الحكومة الإسرائيلية تدعم العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت صعبة ومريرة.

وأضاف: “إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية ما يمثل انتهاكا للعهد الدولي لحقوق المدنيين، كما تمارس عنفا مفرطا بحق الشعب الفلسطيني، كما تطبق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مخالفة للأعراف الدولية”.

وأكد عضو الفريق القانوني الأردني، أنه يجب على المجتمع الدولي العمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة في أسرع وقت.