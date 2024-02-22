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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

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مفتي الجمهورية ينعى الدكتور هاني الناظر

الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر
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نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقال مفتي الجمهورية: فقدنا قيمة علمية كبيرة ساهم بأبحاثه العلمية في خدمة العلم والأمراض الجلدية والتخفيف من معاناة المرضى.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور هاني الناظر ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

مفتي الجمهورية الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي شوقي علام الافتاء