المؤبد لـ6 متهمين قتلوا صاحب عقار واستولوا على محل بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود، وليد محب سكرتير المحكمة ، حكما بمعاقبة كل من، أولا " ا.ت.م" و " ع.ا.م" و " و " ي.ر.م " و " ن.ع.م " و " م.م.ا" و " ع.م.ع"، بالسجن المؤبد، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، عما أسند إليهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة والأسلحة البيضاء المضبوطين ،ثانيا إحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ، لاتهامهم بقتل المجني عليه" ن.د.ش" .

كانت القضية رقم 15618 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بقيام المتهمين وبحوزتهما سلاح ناري وأسلحة بيضاء وقتل المجني عليه وحيازة محل بالقوة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهمين كل من " ا.ت.م" عامل بيع زيوت " ع.ا.م" بائع مأكولات و" ي.ر.م "صاحب تاجير سيارات و" ن.ع.م " عامل بفندق و " م.م.أ" موظف بشركة و " ع.م.ع" ميكانيكي ، اتفقوا فيما بينهم علي تنفيذ مخطط إجرامي هو غصب حيازة محل الكائن بعقار المجني عليه" ن.د.ش" مقاول ،عن طريق القوة وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم فيما بينهم على إزهاق روحه ومن يتعرض مخططهم فأعدوا لذلك سلاح ناري بندقية خرطوش وذخائر وأسلحة بيضاء وتوجهوا للعقار خاصة المجني عليه مشهرين أسلحتهم في مواجهة من تعرضهم وقاموا بكسر اقفال باب المحل ،و غصبوا حيازة المحل بالقوة حال تواجد المجني عليه أمام العقار خاصته ، حتى أطلق المتهم الثاني عيارا ناريا من البندقية الخرطوش حيازته فسقط المجني عليه أرضا ،بالتعدي عليه بسلاح أبيض ، حال استعراضهم القوة لبسط نفوذهم ومنع أي شخص يتدخل لإنقاذ المجني عليه قاصدين إزهاق روحه، وتوفي متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق؛ إذ قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.