تشريح جثة عامل عثر عليه متوفيا داخل شقته فى ظروف غامضة بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة عامل فى ظرورف غامضة داخل شقته بالجيزة، واجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية للجثة، وكلفت الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه للوقوف على اسباب وفاته، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة عامل فى ظروف غامضه داخل شقته بالجيزة.

على الفور انتقلت قوة من رجال المباحث الجنائية الى محل البلاغ وتبين من الفحص، أن الجثة لعامل يدعى "على .ص.م" 28 سنة، كان يرتدي ملابسة كاملة، ويرحج ان تكون هناك شبهة جنائية وراء وفاته.

نقل جثمان العامل المتوفي الى المستشفى وايداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لتشريحا لمعرفة ملابسات وفاته، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.