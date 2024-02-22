أداب عين شمس تعقد ندوة "إدمان المخدرات.. تدمير للنفس والجسم"

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان "إدمان المخدرات.. تدمير للنفس والجسم"، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، حنان كامل عميد كلية الآداب ، وإشراف محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاضر فيها فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بالكلية ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

استعرض فتحي الشرقاوي بالعرض التفصيلي المبسط، كيفية التعرف على الشخص المدمن من خلال العديد من الأعراض المضطربة التي تعترية وتجعله غريبا في تعاملاته مع الأخرين، من حيث مظاهر الاعتزال البدني، وكيفية تواصلة وكذلك طبيعة إنفعالاته القائمة على عدم النضج وعدم تقدير طبيعة الإنفعالات مع كافة المحيطين به.

وأشار إلى موضوع شديد الأهمية وهو متى نحيل الفرد المدمن وإخضاعه للعلاج، سواء من قبل المدمن نفسه ، أو القائمين على أمر رعايتة من الأهل والأسرة،

كما أوضح أنواع العلاجات سواء كانت عضوية، أو نفسية، مشددا على مفهوم الانتباه وكيفية الاقلال منه وأسبابه.

واختتم الشرقاوي الندوة بالاستفاضة في مؤشرات الصحة النفسية للمدمن، موضحا كيفية العلاج والوقاية لكل مؤشر منها.

في نهاية اللقاء طرح للطلاب فرصة طرح "تساؤلاتك" والرد عليها في أجواء مفعمه بالتفاعل والتجاوب الطلابي الفعال.

وطالب الحضور بعقد دورات تدريبية عن كيفية التعرف على أنماط الشخصية المختلفة وكيفية التعامل الصحيح مع كل نمط وقد وعدهم بإقامة ذلك اللقاء قريبا.

وفي نهاية الندوة قام محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بإهداء درع الكلية إلى فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس ونائب رئيس الجامعة سابقا.