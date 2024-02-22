"صحتك تهمنا" حملة بتربية عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

افتتحت اليوم كلية التربية جامعة عين شمس مبادرة " صحتك تهمنا "وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وصفاء أحمد شحاته قائم بعميد كلية تربية وأحمد ديهوم رائد أسرة طلاب من أجل مصر وهند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وسمر رجب رائد أسرة طلاب من اجل مصر بالكلية

وخلال الإفتتاح أكدت صفاء شحاته، عميد الكلية، أهمية الصحة النفسية والجسدية في حياة الطلاب

وركزت على أهمية توفير بيئة جامعية داعمة للرفاهية والصحة النفسية والجسدية، مشيدة بالجهود المشتركة مع أسرة طلاب من أجل مصر ووحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في تنظيم هذه الفعالية الهامة.

و أشارت هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، إلى قيمة المبادرة وتفعيل دور الطلاب في المبادرات الصحية والاجتماعية.

وتضمنت فاعليات اليوم استضافت فريقا مميزا من الأساتذة المحاضرين ضمت مصطفي ناجي مسئول عيادات الفحص الطبي لأورام الثدي مستشفيات جامعة عين شمس وياسمين مصطفى ماجستير الصحة العامة بجامعة برونيل لندن وندي محمد محمود أستاذ الصيدلانيات جامعه عين شمس الذين قدموا رؤى غنية حول مواضيع الصحة والضغوطات.

وقدمت الفاعلية عدد من النصائح القيمة حول كيفية التعامل مع الضغوط اليومية وتحقيق التوازن في الحياة.

وناقشت الفاعلية مواضيع شاملة حول الصحة العامة والوقاية من الأمراض السرطانية التي تصيب النساء و الرجال وأهمية التطعيمات في المراحل المبكرة من الحياة والتدخل المبكر، كما تم التركيز على أهمية إدارة الضغوطات وتأثيرها على الصحة العامة.

وشملت الفاعلية ورشة عمل مميزة حول إدارة الضغوطات قدمتها اماني عبد العال الاخصائي النفسي الاكلينيكي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، حيث شارك فيها طلاب كلية التربية بفعالية وحماس

يعكس هذا التعاون الفعّال بين الأسرة الطلابية ووحدة دعم المرأة ومناهضة العنف رغبتهما المشتركة في توعية وتثقيف الطلاب حول قضايا الصحة والعناية بالذات، مما يعزز الوعي الصحي في المجتمع الجامعي.