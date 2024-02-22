محافظ القاهرة: تكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع، وضبط الاسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق، أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم فى غير الغرض المخصص له وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط مطحنين لقيامهما بانتاج شكائر دقيق بلدى مدعم ناقص الوزن ، مع التزوير فى الدفاتر للتلاعب فى حصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق فى السوق السوداء وعدم وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.