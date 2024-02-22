المستوطنون يلزمون منازلهم.. تفاصيل جديدة عن هجوم حاجز القدس (فيديو)

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إصابة 9 إسرائيليين منهم 3 بإصابات خطيرة في عملية إطلاق نار على مفترق طرق قرب بلدة "زعيم" شرقي القدس المحتلة صباح اليوم الخميس.

وأضافت "السلامين"، أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مقتل أحد الجنود بعدما كانت إصابته خطيرة، وبذلك يكون هناك إصابتين خطيرتين في الحادث، كما أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن منفذي العملية هم 3 مقاومين فلسطينيين تواجدوا على مقربة من الحاجز العسكري في شرقي بلدة "زعيم"، وأطلقوا النار باتجاه الجنود واشتبكوا معهم، ما أدى لإصابة 2 من الفلسطينيين منفذي هذه العملية.

وأوضحت أنه كانت هناك ملاحقة من قبل جنود الاحتلال لشخص ثالث، ليعلن جيش الاحتلال بأنه تم تحييد 3 فلسطينيين، ولا يُعلم بعد عن استشهادهم أو حتى اعتقالهم في هذه الأثناء.

ولفتت إلى أن المنفذين استخدموا أسلحة أوتوماتيكية من نوع "إم 16" على هذا الحاجز، وهناك حالة من التوتر تسود المنطقة والبعض قال في مستوطنة "معاليه أدوميم" بأن هناك أخبارا بعدم خروج المستوطنين هناك من منازلهم، وبالتالي هذا الحدث صعب وكبير للغاية.