استعدادًا لشهر رمضان الكريم.. وصول 1700 رأس ماشية حية لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 777 شاحنة و68 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 454 شاحنة و57 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 323 شاحنة و9 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BANI YAS وعلى متنها 1700 رأس ماشية حية قادمة من الصومال لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3600 طن بضائع و376 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1418 راكبا بموانيها.