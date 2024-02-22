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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع محامية وابنتها دهسًا أسفل عجلات سيارة بالشروق

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت محامية وابنتها مصرعهما دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورهما طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الشروق، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين بطريق مصر الإسماعيلة الصحراوي بدائرة القسم .

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه، وكشف ملابساته، وتبين أنه أثناء عبور محامية وابنتها للطريق تصادف مرور سيارة ميكروباص للطريق واصطدمت بهما بقوة مما تسبب فى إصابتهما بكسور وكدمات ونزيف وتوفيتا على الفور.

وألقى القبض على السائق وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الحادث، ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث، من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

قسم شرطة الشروق شرطة النجدة النيابة العامة طريق مصر الأسماعيلة الصحراوى