البحرية البريطانية: بلاغ بحادث جديد على بعد 70 ميلا بحريا من جنوب شرقي عدن

تلقت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الخميس، بلاغا بحادث جديد على بعد 70 ميلا بحريا من جنوب شرقي عدن، حسبما أغادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد دعوا الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قائلين إنها تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة وإمدادات الغذاء العالمية.

وفي وقت سابق طالب الأعضاء أيضا الحوثيين بالإفراج عن سفينة الشحن جالاكسي ليدر، التي تديرها اليابان والمرتبطة بشركة إسرائيلية، وعن طاقمها، واحتجزت الجماعة تلك السفينة في 19 نوفمبر.

من جانبه، أكد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي اليمنية، أن أي بلد يقحم نفسه في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالبحر الأحمر سيفقد أمنه البحري وسيكون مستهدفا.