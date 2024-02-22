الأركان الأوكرانية: روسيا فقدت 407240 جنديًا في أوكرانيا منذ فبراير 2022

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، عن حصيلة قتلى الجيش الروسي على مدار العامين الماضيين خلال الحرب الدائرة منذ 24 فبراير 2022.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت 407.240 جنديًا في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022، حسبما أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم 22 فبراير.

وأوضحت أن هذه الاحصائية تشمل 1160 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير، خسرت روسيا أيضًا 6523 دبابة، و12373 مركبة قتال مدرعة، و12924 مركبة وخزان وقود، و9867 نظام مدفعية، و997 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و680 نظام دفاع جوي، و339 طائرة، و325 مروحية، و7596 طائرة بدون طيار، و25 سفينة حربية. والقوارب.