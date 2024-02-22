رسالة ماجستير لـ«متحدث الصحة» بقنا تناقش جودة الخدمة الصحية داخل المستشفيات

ناقشت جامعة جنوب الوادى، أول رسالة ماجستير من نوعها في إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة عن " قياس مستوي جودة الخدمات الصحية في مستشفيات قنا" دراسة نظرية تطبيقية، للباحث الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لمديرية الشئون الصحية بقنا.

وتعد الدراسة هي الأولي من نوعها في المكتبة المصرية والعربية في مناقشة جودة الخدمة الصحية داخل المستشفيات المختلفة داخل المحافظة حيث هدفت الدراسة إلي تقييم مستوي جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي داخل المستشفيات المذكورة.

وقد سلطت الدراسة الضوء علي أهمية تحقيق أبعاد الجودة المختلفة في المستشفيات في ظل خطة الدولة المصرية نحو تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وفق أفضل المعايير والمواصفات.

وأوصت الدراسة بضرورة التوعية الصحية للفرق الطبية بأهمية تحقيق الجودة وضرورة إثراء دور الجودة في جميع المترددين علي منافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة، وكذلك العمل علي تطوير وتدريب الفرق الطبية وفق أحدث البرامج التدريبية والعلمية الحديثة، والعمل علي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي بالمستشفيات.

كما أوصت الدراسة بزيادة عدد الفرق الطبية ذات الخبرات العالية بقدر يوفر الخدمة الصحية المرجوة وتحقق الرعاية المتكاملة للمواطنين والعمل علي تنفيذ توجهات الدولة في جعل صحة الفرد أولي المهام.

هذا وقد أثنت لجنة المناقشة علي البحث المقدم والمتميز من الباحث،مشيرة إلي كون البحث قد سلط الضوء علي أهمية القضية الصحية وضرورة تضافر الجهود المختلفة من أجل الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة

قد أشرف على رسالة الماجستير الأستاذ الدكتور ياسر سيد أحمد، وناقشها الأستاذ الدكتور حسام الدين موسي أبوضيف والأستاذة الدكتورة هايدي محمد نجيب، أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي.

وقد حصلت رسالة الماجستير على أفضل الرسائل البحثية المقدمة فى مجالها.

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