السفير المصري يتابع حادث طائرة الأهلي من مطار أكرا

تواجد السفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر في دولة غانا، في مطار العاصمة أكرا للاطمئنان على بعثة الأهلي بعد تعرض طائرة الأهلي لحادث.



وتواجد السفير المصري لتسهيل خروج بعثة الفريق، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة الخاصة ببعثة الفريق في مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران.



وحرص السفير المصري في غانا رفقة الدكتور مهند مجدي على تسهيل خروج البعثة وتذليل أي صعاب، ومساعدة الجهاز الإداري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية، للخروج من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت.

وأعلن النادي الأهلي تفاصيل حادث طائرة الأهلي بعدما هبطت بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار بتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.



وأجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.



ومن المقرر أن يحسم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي وميدياما الغاني خلال الساعات القليلة المقبلة.