فرنسا تمول مشاريع إنمائية في موريتانيا بأكثر من 40 مليون يورو

وقعت موريتانيا وفرنسا، أمس الأربعاء، في نواكشوط على اتفاقيتي قرض لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية تبلغ أكثر من 40 مليون يورو.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، في بيان لها، أن الاتفاقيتين وقع عليهما وزير الاقتصاد عبدالسلام محمد صالح والسفير الفرنسي في نواكشوط ألكساندر اكراسيا.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تخفيف الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق الريفية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي والتشاور حول الولوج إلى الموارد الطبيعية، وإلى تحسين الولوج إلى المياه لأغراض الزراعة والتنمية الحيوانية.