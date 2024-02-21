عضو بالشيوخ: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تأكيد على دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، أهمية القضية الفلسطينية وموقف مصر الثابت من دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.

أشار القفاص، إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم وتأييد شعب مصر، وأنها تظل في قلوب المصريين على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر، كدولة، تعمل بكل قوة على دعم القضية الفلسطينية والوصول لحلول وتعارض جميع المحاولات للقضاء على نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وجيشه.

وأضاف أن مصر لن تتخلى يومًا عن الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب القفاص، إلى أن مصر تلعب دورًا حيويًا في المشهد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث قامت بجهود مكثفة لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح البري.

وأشاد النائب القفاص بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكما أكد أن مصر ستظل حاضرة وملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وتوفير الدعم السياسي والإنساني اللازم له.

وفي الختام، أوضح النائب القفاص أن مصر ستواصل العمل في القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والإقليمي، وستعمل جاهدة لإيجاد حلول للأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.