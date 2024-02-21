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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إسرائيل تتجاهل كل المناشدات الدولية.. «لماذا تصر قوات الاحتلال على التصعيد في غزة؟»

التصعيدات الإسرائيلية
التصعيدات الإسرائيلية في قطاع غزة
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استعرض برنامج «مطروح للنقاش» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول التصعيدات الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك تحت عنوان «لماذا تصر قوات الاحتلال على التصعيد في غزة؟».

وأفاد التقرير: ««6 أسابيع أخرى من العدوان وربما تستمر إلى 8 أسابيع» هكذا نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين إسرائيليين أكدوا عزم حكومة الاحتلال بقيادة بينامين نتنياهو واستمرار العملية العسكرية الشاملة لتلك الفترة في قطاع غزة».

وأضاف: «حكومة الاحتلال التي تضرب بكل المناشدات الدولية لوقف الحرب عرض الحائط، وتنوي استمرار العمليات بزريعة القضاء على ما تبقى من قدرات المقاومة خلال الأسابيع الستة او الثمانية المقبلة».

وتابع التقرير: «وبنظرة سريعة لما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 4 أشهر، يتضح حجم الدمار الذي خلفته تلك الحرب الوحشية، حيث تم تدمير نحو 60% من المنازل ونزوح نحو مليون و700 شخصا أي ما يعادل أكثر من 80% من سكان القطاع فضلا عن نحو 29 ألف شهيدا وما يقرب من 70 ألف مصاب».


 

التصعيدات الإسرائيلية في قطاع غزة قطاع غزة قوات الاحتلال