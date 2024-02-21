إسرائيل تتجاهل كل المناشدات الدولية.. «لماذا تصر قوات الاحتلال على التصعيد في غزة؟»

استعرض برنامج «مطروح للنقاش» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول التصعيدات الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك تحت عنوان «لماذا تصر قوات الاحتلال على التصعيد في غزة؟».

وأفاد التقرير: ««6 أسابيع أخرى من العدوان وربما تستمر إلى 8 أسابيع» هكذا نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين إسرائيليين أكدوا عزم حكومة الاحتلال بقيادة بينامين نتنياهو واستمرار العملية العسكرية الشاملة لتلك الفترة في قطاع غزة».

وأضاف: «حكومة الاحتلال التي تضرب بكل المناشدات الدولية لوقف الحرب عرض الحائط، وتنوي استمرار العمليات بزريعة القضاء على ما تبقى من قدرات المقاومة خلال الأسابيع الستة او الثمانية المقبلة».

وتابع التقرير: «وبنظرة سريعة لما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 4 أشهر، يتضح حجم الدمار الذي خلفته تلك الحرب الوحشية، حيث تم تدمير نحو 60% من المنازل ونزوح نحو مليون و700 شخصا أي ما يعادل أكثر من 80% من سكان القطاع فضلا عن نحو 29 ألف شهيدا وما يقرب من 70 ألف مصاب».



