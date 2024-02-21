وزير إسرائيلي يكشف عن تطورات جديدة بشأن صفقة الأسرى مع حماس

أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، مساء اليوم الأربعاء، وجود مؤشرات أولية على التقدم نحو صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال جانتس في مؤتمر صحفي: "لن نتوقف عن البحث عن الطريق، ولن نفوت أي فرصة لإعادة الأسرى إلى الوطن، ليس هناك حجر لن نلتفت إليه لتحقيق هذه المهمة التي تخص المجتمع الإسرائيلي بأكمله".

في غضون ذلك، أشار جانتس إلى استمرار العدوان على غزة وبدء العملية العسكرية في مدينة رفح، وقال"نحن أمام عملية كبيرة ستبدأ بعد إخلاء المنطقة من السكان، وأهمية تطهير رفح تكمن في القدرة على إلحاق الضرر بقوات حماس العاملة هناك وضرورة ترسيم حدود قطاع غزة".

ووجه جانتس تهديدا لحماس وطالبها بإظهار استعدادها للتعامل مع صفقة الأسرى، وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل القتال حتى في شهر رمضان.

وأضاف: في كل الأحوال، سنواصل القتال بالكثافة اللازمة حتى نزيل التهديد الذي تمثله حماس".