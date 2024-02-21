إيطاليا: تفكيك شبكة تهريب بشر مكونة من 12 شخصًا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة تهريب للبشر مكونة من 12 شخصا خلال عملية أمنية في مقاطعة صقلية جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) اليوم الأربعاء، عن المصادر ذاتها القول، إن المتهمين مسؤولون بصفات مختلفة، عن تشكيل عصابة إجرامية تهدف إلى المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية بشكل متفاقم، مشيرة إلى أن العناصر الاجرامية كانت تتمركز في كل من تونس وإيطاليا، وتنشط في النقل غير القانوني للمهاجرين من السواح التونسية الشمالية، حتى وصولهم إلى ساحل مارسالا، في محافظة تراباني، وذلك منذ أغسطس 2022.

وأوضحت المصادر أن شبكة التهريب، كانت تقيم رحلات فاخرة للمهاجرين على متن قوارب سريعة يقودها بحارة خبراء، تتراوح كلفتها بين 3 ـ 6 آلاف يورو، وهو سعر يتجاوز بكثير ذلك المطلوب عادة للقوارب المتهالكة والمزدحمة.