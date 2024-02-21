مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس يستكمل فعالياته بمصارعة الذراعين وكرة القدم الخماسية

تستمر فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لليوم الرابع على التوالي.

شهد اليوم الرابع عددا من الفعاليات، منها مسابقة مصارعة الذراعين وحصول كلية التجارة علي المركز الاول، كلية التربية علي المركز الثاني، كلية الطب علي المركز الثالث.

وفي مسابقة كرة القدم الخماسي حصلت كلية الحقوق علي المركز الاول، وكلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثاني، وكلية الزراعة علي المركز الثالث.

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وطارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس وبمشاركة لجنة النشاط الرياضي.