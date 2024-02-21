ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس يستكمل فعالياته بمصارعة الذراعين وكرة القدم الخماسية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستمر فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لليوم الرابع على التوالي.

شهد اليوم الرابع عددا من الفعاليات، منها مسابقة مصارعة الذراعين وحصول كلية التجارة علي المركز الاول، كلية التربية علي المركز الثاني، كلية الطب علي المركز الثالث.

وفي مسابقة كرة القدم الخماسي حصلت كلية الحقوق علي المركز الاول، وكلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثاني، وكلية الزراعة علي المركز الثالث.

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وطارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس وبمشاركة لجنة النشاط الرياضي.

اتحاد طلاب جامعة عين شمس الحاسبات والمعلومات النشاط الرياضى جامعة عين شمس طلاب جامعة عين شمس