وزير التعليم يكشف موقف المرحلة الأخيرة للدفعة الثانية لمسابقة الـ«30 ألف معلم»

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف المرحلة الأخيرة لاختبار المعلمين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم- الدفعة الثانية، والتي يتم عقبها تعيين من اجتازوها.

وأوضح وزير التربية والتعليم لـ «البوابة نيوز»، انتهاء التدريب والتأهيل التربوي والذهني، للمعلمين الجدد، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة الجهة المعنية المنوط بها لإجراء اختبارات المرحلة الأخيرة، والمتعلقة “رياضي وطبي وكشف الهيئة”، ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

يشار إلى أن المعلمين الجدد "الدفعة الثانية" والبالغ عددهم ٢٠٨٦٦ الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يخضعون إلى تدريبًا وتأهيلًا تربويًا وبدنيًا وذهنيًا.

وكانت التدريبات للمعلمين الجدد، انعقدت في مراكز التدريب الرئيسية بجميع المديريات التعليمية بالمحافظات.