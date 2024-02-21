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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قبيلة الترابين تفوز بالمركز الأول في سباقات الهجن بمضمار العودي بوسط سيناء

سباقات الهجن بمضمار
سباقات الهجن بمضمار العودي بمفارق راس النقب بمركز نخل بوسط س
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تسلم محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، درع الاتحاد المصري لرياضة سباق الهجن من رئيس الاتحاد المستشار عيد حمدان لدوره وجهوده في انجاح الدوره التنشيطية لسباق الهجن في مضمار العودي بمفارق رأس النقب بمركز نخل بوسط سيناء، بمشاركة 6 قبائل من شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية.

وأقيمت اليوم الدورة التنشيطية لسباقات الهجن بمضمار العودي بمفارق رأس النقب بمركز نخل بوسط سيناء، تحت رعايه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وفاز بالمركز الأول قبيلة الترابين وجائزته قعود مقدم من الشيخ خليل العودي ومبلغ ٢٠ الف جنيه تسلمها الفائز من رئيس مركز ومدينة نخل المدير العام محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل ورئيس الاتحاد المستشار عيد حمدان وحصل كلا من الثاني حتي العاشر علي جوائز ماليه.

الإسماعيلية الاتحاد المصري اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء شباب والرياضة سباقات الهجن جنوب سيناء مركز نخل بوسط سيناء