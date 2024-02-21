المشدد 5 سنوات لعاطل شرع فى قتل صديقه بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بالشروع فى قتل زميله، لخلافات علي مبلغ مالي في منطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا شرع في قتل المجني عليه ج.م، حيث أصابه بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما علي مبلغ مالي.

كان قسم شرطة الشرابية، تلقي بلاغا من احدي المستشفيات باستقبال المجني عليه مصاب وتم إسعافه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن عاطل وراء الواقعة.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.