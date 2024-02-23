اليوم.. الأهلي يبحث عن بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من «بوابة» ميدياما

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة ومصيرية أمام مضيفه ميدياما الغاني في السادسة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ميدياما الغاني لمدة 24 ساعة، لوصول بعثة الفريق إلى مدينة كوماسي الغانية قبل اللقاء بيوم واحد فقط، ما أثر على تركيز اللاعبين والجهاز الفني.

وكانت بعثة الفريق قد تعرضت لظروف صعبة جدا قبل المواجهة المصيرية، بسبب تعرض الطائرة لحادث في مدينة أكرا الغانية وهي على الأرض، ما اضطر البعثة للمبيت في أكرا وسط حالة من التوتر والقلق والإجهاد

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوز وحيد و3 تعادلات، بينما يتذيل فريق ميدياما الغاني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة على المارد الأحمر، خاصة أن الفريق المنافس يبحث عن الفوز ويتمسك بأمل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ويتطلع الأهلي لكسر سلسلة التعادلات في دور المجموعات، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات وتعادل على مع شباب بلوزداد الجزائري ذهابا وإيابا ومع يانج أفريكانز في مباراة الذهاب بتنزانيا، بينما كان الفوز الوحيد على ميدياما في الجولة الأولى.

ويخوض الأهلي اللقاء وسط غيابات كثيرة وعناصر مؤثرة في صفوف الفريق الأحمر على رأسها الحارس والقائد محمد الشناوي وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ومروان عطية وأليو ديانج ومحمود كهربا، وهو ما يمثل أزمة كبيرة للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، خاصة في خط الوسط لغياب الثنائي الأساسي أليو ديانج للإصابة ومروان عطية للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

واستعد الأهلي لمواجهة ميدياما المصيرية بشكل جيد منذ العودة من الجزائر بعد التعادل مع شباب بلوزداد سلبيا، حيث حرص المدير الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، خلال الفترة الأخيرة، ورفع الحمل البدني، خاصة أن هذا المشكلة أصبحت صداعا في رأس الجهاز الفني مؤخرا رغم أن الفريق عائد من فترة توقف طويلة جدا.

وركز «كولر» في التدريبات الأخيرة على حل أزمة إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين، خاصة أن الفريق ضيع أكثر من كرة محققة للتسجيل في مباراة شباب بلوزداد الأخيرة، كانت كفيلة بحسم الفوز للأهلي ووضع قدما للفريق في الدور ربع النهائي، كما عقد «كولر» جلسات مع المهاجمين طالبهم خلالها بالتركز واستغلال الفرص أمام مرمى المنافس لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض.

واستقر مارسيل كولر على الدفع باللاعب أكرم توفيق في خط الوسط مع إمام عاشور وعمرو السولية؛ لتعويض غياب الثنائي أليو ديناج ومروان عطية، كما يعود النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى التشكيل الأساسي بعدما غاب في المباراة السابقة لعدم الجاهزية الفنية بعد العودة من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أفريقيا، سيتم الدفع بالفرنسي أنتوني موديست في مركز المهاجم الصريح من البداية، رغم تواضع مستواه وفشله في تشكيل خطورة خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائر الأخيرة.

وخاض الفريق الأحمر تدريبا وحيدا في غانا بعدما وصلت بعثة الأهلي إلى مدينة «تاركوا» مقر فريق ميدياما أمس الأربعاء، عبر طائرة خاصة، حيث ركز الجهاز الفني على النواحي الفنية والخططية بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق المنافس في الفترة الأخيرة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول في خط الدفاع وثلاثي الوسط عمرو السولية وإمام عاشور وأكرم توفيق، وثلاثي الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.