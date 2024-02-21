ودائع عملاء البنك الأهلي ترتفع إلى 3.58 تريليون جنيه خلال 2023

كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري، عن ارتفاع حجم ودائع العملاء بالبنك لتسجل 3.583 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.221 تريليون جنيه بنهاية عام 2022.

وأظهرت قوائم البنك أن إجمالي الأصول ارتفع ليسجل 5.015 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2022.

وارتفع صافي قروض وتسهيلات البنك الأهلي المصري لتسجل 2.183 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.665 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وسجل رأسمال البنك المدفوع نحو 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية لتسجل 270.195 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 223.081 مليار جنيه بنهاية عام 2022.