إقبال من طلاب الجامعات والمدارس على جولة تكيني 2024 بجامعة القناة

استضافت جامعة قناة السويس صباح اليوم ، إحدى جولات تيكني الدوري المصري لريادة الأعمال الذي يتم تنفيذه من خلال جولات «تيكني 2024» تحت رعاية الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة وانطلقت فعالياته من 17 فبراير وتستمر حتى 2 من مارس المقبل.

شهد اليوم اقبال من طلاب 10 جامعات

هي قناة السويس و جامعة الإسماعيلية الأهلية و جامعة الصالحية الجديدة الأهلية و جامعة بورسعيد و جامعة شرق بورسعيد و جامعة سيناء و جامعة السويس و جامعة العريش و جامعة الزقازيق الأهلية وجامعة مصر التكنولوجيه بالإضافة إلى طلاب المدارس من المراحل التعليمية المختلفة .

يذكر أن جامعة قناة السويس قد استضافت حدث اليوم برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الوفد المشارك في إلقاء المحاضرات الذي ضم رشا طنطاوي مدير التسويق بشركة تيكني و عمرو غنام مدرب في منظمة التدريب من أجل التوظيف (EFE).

نظم اللقاء نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس تحت إشراف الدكتورة أفنان بركات مديرة النادي، وإشراف عام الدكتورة ماجدة إبراهيم.

وشهد اللقاء الذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى ورش عمل وحلقات نقاشية وتدريبات عملية، تناقش ريادة الأعمال والتمويل والتسويق والمشاركة بمسابقة الشركات الناشئة لريادة الأعمال، التي تهدف للبحث عن أفضل شركة ناشئة في مصر.

ويأتي الدوري المصري لريادة الأعمال

بالتعاون مع شركة «تيكني» في ضوء اهتمام وتوجهات الدولة بدعم رواد الأعمال والشركات والمؤسسات، وخاصةً في مجال الاقتصاد الأخضر الذي يساهم في إنشاء مجتمع وبيئة نظيفة، ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة في جميع أشكال التنوع البيئي .

ويهدف الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر- الذي تطلقه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى تعزيز وتمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة، وتنتقل فعالياته عبر المحافظات لتسليط الضوء على الدور الواضح الذي تلعبه ريادة الأعمال في

التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص الاستثمار لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات في مختلف مناطق البلاد.

ستتنافس الشركات الناشئة على جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 جنيه وسيتم اختيار افضل 36 شركة ناشئة لتقديم عروضها افتراضيا على منصة تيك توك و سيتم تقديم العروض النهائية في قمة تيكني القاهرة مايو 2024.