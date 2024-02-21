تدريب الطلاب المكفوفين بجامعة حلوان على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

انطلقت فعاليات تدريب طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة مكتبة المكفوفين، في إطار أنشطة مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية، بالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم ومكتب التربية الميداني بكلية التربية بجامعة حلوان.

عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية، وإشراف أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، وعبير فتح الله مدير إدارة المكتبة المركزية.

تضمن برنامج التدريب مفهوم التكنولوجيا المساعدة وامكانية الوصول مع أمثلة تطبيقية عليها، بجانب شرح طريقة برايل وأهميتها في العملية التعليمية والتدريب عليها ومراحل تطورها.

كما تم مناقشة البرامج الناطقة والتمييز بين أنواعها المختلفة مع التطبيق عليها، ومفهوم الإتاحة والتطبيقات المختلفة عليها، وتوضيح طابعات البرايل وبرنامج الطباعة والتدريب عليها، والأجهزة الذكية وطريقة التعامل معها باختلاف تطبيقاتها لتسهيل العملية التعليمية، بالإضافة إلي الذكاء الاصطناعي ودوره في حياة المكفوفين.