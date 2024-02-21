البنتاجون يؤكد إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"

أكد البنتاجون إسقاط مقاتلي حركة الحوثيين، طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أن طائرة من نوع "إم كيو-9" تم إسقاطها يوم 19 فبراير فوق البحر الأحمر بالقرب من سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وتابع: أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنها أسقطت من قبل الحوثيين بواسطة صاروخ من نوع "أرض – جو".

وأضافت أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) تدرس الخيارات لانتشال حطام الطائرة، التي تبلغ قيمتها نحو 32 مليون دولار، حسب تقارير وسائل الإعلام.

وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الاثنين عن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية بالقرب من الحديدة، إضافة إلى استهداف سفينة بريطانية بصواريخ في خليج عدن.