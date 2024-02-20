وزير الشباب يفتتح أول حاضنة للأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول حاضنة للأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS، الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار، والتي تساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضية بمركز شباب مدينة نصر.

وأوضح “صبحي” أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لنشر ثقافة التكنولوجيا الرياضية، مؤكدًا على أنها مفهوم جديد نأمل أن يُحدث ثورة تكنولوجية رياضية في مصر، والتي تسهم في تحسين أداء الرياضيين والمدربين والجمهور من خلال استخدام التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي، وأهمية دعم سوق العمل الرياضي من خلال الأفكار المبتكرة التي سيقدمها الشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحاضنة تهدف إلى دعم المشاريع الرياضية الإبداعية والمبتكرة التي تستخدم التكنولوجيا لتحسين أداء الرياضيين، حيث يتمكن المهتمين بالمشاركة في الحاضنة عن طريق تسجيل الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للحاضنة.



حضر الافتتاح اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، ومحمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية، والدكتوره هالة الأحمدي رئيس جهاز تنمية الابتكار والاختراع باكاديمية البحث العملي والتكنولوجيا.

ومن المقرر ان يستمر التسجيل للمشاركة في الحاضنة إلي الخميس المقبل22 فبراير الجاري، والفرق التي سيتم اختيارها سيتم دعمها بمبلغ 200 ألف جنيه.