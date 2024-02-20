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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أبرزهم عمرو يوسف وكندة علوش.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة ساندرا نشأت .. صور

عمرو يوسف وكندة علوش
عمرو يوسف وكندة علوش
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رصدت عدسة “البوابة نيوز” عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت، حيث حرص العديد من نجوم الفن والمشاهير على تقديم واجب العزاء ومواساة ساندرا نشأت في وفاة والدتها، وكان من أبرز الحاضرين بالعزاء عمرو يوسف وعمرو سعد ومحمد رجب وريهام عبد الغفور وكندة علوش وعدد من نجوم الفن.

ورحلت والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع مع المرض، حيث انتقلت مؤخرا لأحد المستشفيات ومكثت في العناية المركزة.

وأعلن الوفاة المنتج الفني هاني عبدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسب بوك، وقال: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة أنطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة الأستاذة المخرجة ساندرا نشأت بصال، وجدة سليم ماجد سامي".

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المخرجة ساندرا نشأت عزاء الفنان عمرو يوسف