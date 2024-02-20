الأهلي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على فريق سبورتنج بنتيجة 3 / 0 ضمن ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25 - 16 25-14 25-16.

وصعد الأهلي بذلك لمواجهة وادي دجلة في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تشهد المباراة الأخرى لنصف نهائي كأس مصر للسيدات مواجهة بين الزمالك والشمس.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.